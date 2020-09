A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Os espaços municipais não habitacionais do concelho da Amadora, no distrito de Lisboa, vão ter uma redução de 50% no preço da renda, no âmbito das medidas de apoio contra a Covid-19, anunciou esta quinta-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Amadora refere que a medida foi aprovada na última reunião do executivo, presidido pela socialista Carla Tavares.

“Esta nova medida, respeitante aos arrendamentos de espaços municipais não habitacionais, independentemente da natureza da atividade ali desenvolvida e da sua localização, prevê a revisão do valor da renda, por aplicação de um coeficiente de redução de 50% sobre o valor da mesma. Este coeficiente de redução vai ser aplicado pelo período de três meses”, explica a nota da autarquia.

A nota ressalva que esta redução “não será aplicada às situações já abrangidas ao abrigo dos incentivos aprovados em 2018 e que determinam uma dedução de 40% para as situações em que a Câmara Municipal executa as obras imprescindíveis ao funcionamento do espaço, e uma dedução de 70% para as situações em que o futuro arrendatário executa as obras imprescindíveis ao funcionamento do espaço”.

“Esta medida pretende possibilitar a retoma gradual e segura da atividade económica no concelho, apoiando os seus agentes económicos, possibilitando a atenuação de prejuízos, a qual se afigura benéfica para a futura continuidade dos respetivos negócios, bem como para o desenvolvimento das suas atividades e manutenção dos postos de trabalho”, justifica a nota.