A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A economia da Nova Zelândia registou uma queda de 12,2% no segundo trimestre, em comparação com o período homólogo de 2019, o pior valor da história do país, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

“O declínio de 12,2% do produto interno bruto (PIB) no trimestre é de longe o maior registado na Nova Zelândia”, indicou o instituto de estatística neozelandês. O arquipélago já tinha registado uma diminuição de 1,6% no PIB nos primeiros três meses do ano. Agora com a queda de 12,2, o país entrou oficialmente em recessão. O período que abrange o segundo trimestre do ano coincidiu com a aplicação de rigorosas medidas de confinamento para prevenir a pandemia da Covid-19. O confinamento começou em finais de março e terminou após cerca de dois meses.

O porta-voz do instituto Paul Pascoe afirmou que o encerramento das fronteiras do país, desde 19 de março, teve enorme impacto em vários setores da economia. Atividades “como comércio a retalho, hotéis, restaurantes e transportes viram as receitas diminuir significativamente, uma vez que se encontram entre as mais afetadas pela proibição de viagens internacionais e pela rigorosa contenção imposta”, explicou. “Outras indústrias, tais como as de alimentos e de bebidas sofreram significativamente menos durante o período”, acrescentou.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.