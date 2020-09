A pandemia adiou os planos que voltaram a unir a designer portuguesa à marca de refrigerantes que acumula mais de 60 anos de história. Adiou-os, mas não impediu que a segunda coleção desenhada por Alexandra Moura para a Sumol visse, finalmente, a luz do dia. Num jogo geométrico de cores, concebido em exclusivo para quem não tem medo de dar nas vistas, o resultado da colaboração tem lançamento marcado para esta quinta-feira, 17 de setembro.

“Esta espera só mostrou que é uma coleção intemporal. Além de ter muito do ADN da própria Sumol, as peças não passam de estação”, explica Alexandra Moura ao Observador. A relação já vem de trás. Em 2018, numa coleção que evocava velhas memórias de infância, a criadora recuperou o velho logótipo do refrigerante e atraiu as atenções da marca. Menos de um ano depois, chegava a primeira coleção completa.

Pronto desde dezembro, o segundo capítulo chega inspirado em frutas e sabores, mas também na diversidade que, nos últimos anos, a Sumol tem usado como bandeira. “Tínhamos a multiplicidade de pessoas e a multiculturalidade como ponto de partida e a coleção tinha de transmitir isso. Criámos um padrão geométrico, inspirado nas farripas de fruta que encontramos sobretudo no Sumol de laranja. Depois, cada peça ganha personalidades diferentes consoante a pessoa que a veste”, completa a designer.

Este guarda-roupa conjunto cresceu. Composta por um crop top, um vestido, uma camisola, uns calções, blusão, t-shirt e meias, a coleção cápsula Sumol X tem inspiração direta no streetwear e é um reflexo da linguagem criativa da própria criadora, que pensou em peças (na maioria) sem género. Tem sido um trabalho orgânico, segundo Bruno Oliveira, brand manager da marca. O mote estendeu-se à própria sessão fotográfica, onde “pessoas reais” foram puxadas para o centro da ação. Entre elas está Nancy Moreira, pentacampeã nacional de boxe.

“A ideia de diversidade está presente há muito tempo, não é de agora. O nosso fundador, o [António] Eusébio, sempre viu mais à frente. Fomos a primeira marca a anunciar uma bebida na televisão, a ter uma frota com branding“, explica Bruno. Mais do que uma ação de marketing isolada, é a criação de uma comunidade em torno da marca a grande estratégia da Sumol nos últimos anos.

Moda, influência e co-criação. A nova vida da Sumol

No total, são 58 os embaixadores que levam o nome Sumol mais longe. Sobretudo nas redes sociais, a marca posiciona-se hoje como selo de lifestyle, longe já de se reduzir ao refrigerante comercializado desde 1954. A estes rostos, Bruno Oliveira chama co-criadores. “Começou tudo em 2014, quando percebemos que se a Sumol queria ser uma marca relevante para os mais jovens, tínhamos de recuperar esse lado icónica e, claro, a moda é uma forma de expressão”, explica.

Da primeira coleção de merchandising à chegada ao TikTok, o que aconteceu no início deste ano, a marca sofreu uma revolução na forma como comunica para fora. Mais do que acompanhar as exigências dos novos tempos, posicionou-se na dianteira, tudo por uma questão de sobrevivência. “Os miúdos achavam que era a bebida dos avós e dos pais. Íamos desaparecer e isso fez-nos mudar o discurso. Adotámos uma linguagem mais urbana e construímos um ecossistema próprio. Os miúdos que costumavam ter vergonha agora identificam-nos no Instagram”, continua.

Os influenciadores, termo aparentemente ultrapassado pela mutação veloz de papéis e competências, converteram-se nos tais co-criadores. “Escolhemos as pessoas pela sua arte. Não queremos fotografias de pessoas a sorrir, com uma garrafa encostada à cara. Queremos que continuem a fazer o que já faziam”, revela. Desportistas, músicos, fotógrafos, “meninos certinhos” e personalidades fortes, a comunidade está formada e o gestor assegura que o número de seguidores nem sequer é um critério — “há pessoas com 2.000 e pessoas com 300 mil”.

E o ecossistema de que Bruno fala continua a crescer. Na coleção cápsula Sumol X lançada esta quinta-feira cimentam-se outras parcerias, nomeadamente com outras duas marcas portuguesas, a Sanjo e a Monte Campo, responsáveis por um novo modelo de ténis e por uma bolsa, respetivamente. O lançamento inclui ainda duas peças de bijuteria e será feito na plataforma Saborista. Os preços variam entre os 8,50 e os 79,50 euros.

Na fotogaleria veja, em primeira mão, as imagens da campanha da coleção Sumol X com Alexandra Moura.