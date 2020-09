Madonna confirmou esta quarta-feira o que muitos já suspeitavam. A cantora de 62 anos está a trabalhar num filme sobre a sua própria vida. O biopic terá o selo da Universal Studios e será Madonna a sentar-se na cadeira de realizador, mas também a co-escrever o guião e a co-produzir a longa-metragem.

“Quero transmitir a incrível jornada que foi a minha vida como artista, música, dançarina — um ser humano a tentar abrir caminho neste mundo”, pode ler-se no comunicado emitido esta semana pela cantora. “O foco deste filme sempre será a música. Foi a música que me fez continuar, foi a arte que me manteve viva. Há tantas histórias inspiradoras por contar e ninguém vai fazê-lo melhor do que eu. É essencial partilhar a montanha-russa que é a minha vida com a minha voz e a minha visão”, disse ainda.

A opção de realizar um filme sobre a própria vida é incomum. As personalidades retratadas em películas biográficas são, regra geral, pouco envolvidas nos projetos. No limite, costumam ocupar o lugar de consultores, basta olhar para exemplos recentes como “Rocketman” e “Bohemian Rhapsody”.

Ao lado de Madonna, nesta nova empreitada, estão dois nomes de peso — Diablo Cody, guionista vencedora de um Óscar em 2008 pelo filme “Juno”, e Amy Pascal ligada a sucessos recentes como a adaptação de “Mulherzinhas” e “Homem-Aranha: Regresso a Casa”.

A primeira já havia aparecido nas redes sociais de Madonna. Há mais de um mês, a cantora partilhou um vídeo no Instagram onde brindava com Cody, sentada no sofá, de computador portátil no colo. Depois de várias referências ao trabalho em torno de um guião, há cerca de uma semana, a rainha da pop voltou a dar pistas sobre o projeto em mão. Na legenda de uma foto escreveu: “Estão prontos para a história da minha vida? Será que eu estou?”.

Ainda sem data de lançamento anunciada, esta está longe de ser a primeira incursão de Madonna na sétima arte. Em 2008, realizou o filme “Filth and Wisdom” e três anos depois estreou W.E., um romance histórico sobre a relação de Wallis Simpson e o rei Eduardo VIII.

Natural de Bay City, no estado norte-americano do Michigan, Madonna Louise Ciccone ter-se-á mudado para Nova Iorque em 1979, onde chegou com apenas 35 dólares no bolso. Teve uma banda, chegou a trabalhar como empregada de mesa e envolveu-se no epicentro artístico da cidade. O primeiro álbum foi lançado em 1983.