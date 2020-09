Em atualização

Uma ex-modelo está a acusar o presidente dos Estados Unidos de abuso sexual. O incidente ocorreu a 5 setembro de 1997, durante o US Open.

Numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, Amy Dorris alega que Donald Trump a abordou à porta de uma casa de banho, no camarote VIP do atual presidente, durante o torneio de ténis em Nova Iorque, e beijou-a e apalpou-a contra a sua vontade.

“Ele simplesmente enfiou a língua pela minha garganta abaixo e eu estava a empurrá-lo. Foi aí que ele me apertou mais e as suas mãos estavam no meu rabo, no meu peito, nas minhas costas, em todo o lado”, conta a ex-modelo, que tinha 24 anos na altura do abuso. Trump, com 51 anos, estava casado com a sua segunda mulher, Marla Maple.

O presidente dos Estados Unidos já negou, através dos seus advogados, “alguma vez ter assediado, abusado ou ter-se comportado de forma inapropriada” com Amy Dorris.