*Em atualização

As várias redes sociais detidas por Mark Zuckerberg estão instáveis e com problemas de ligação desde as 19h (hora Lisboa), segundo o site DownDetector. Por volta das 19h30, 51% dos utilizadores do Facebook queixava-se de não conseguir fazer nada na rede social, 26% queixava-se de estar com problemas em aceder ao seu mural e 21% estava a ter problemas com o login.

Já no Instagram, 76% dos utilizadores dizem que não conseguem atualizar o mural de partilha de publicações, 15% não consegue aceder à versão web da aplicação e 8% não consegue fazer login. Em ambos os casos há queixas de utilizadores nos EUA, América Latina e em vários países da Europa.

JUST IN: Facebook and Instagram are reportedly down at the moment – an error message appears when trying to load the websites, saying they're working to fix the issue. pic.twitter.com/CVkcrEVaUf — 570 NEWS – Kitchener (@570NEWS) September 17, 2020

O WhatsApp também está com problemas, mas não tão expressivos, surgindo com um alerta amarelo e não vermelho no DownDetector (ao contrário das redes sociais irmãs). Ainda assim, 72% dos utilizadores da app de troca de mensagem dizem estar com problemas na ligação, 23% queixa-se de que não consegue enviar ou receber mensagens e 3% não consegue fazer login.

No Twitter, há várias queixas de utilizadores:

facebook e instagram com os servidores down, essa é a notícia — porto (@portoaugustojoa) September 17, 2020

Facebook / Instagram estão down !

Boa oportunidade para sairmos de casa e irmos conviver uns com os outros. Só que não… Thanks Covid ???? — José Amaral (@josecsamaral) September 17, 2020