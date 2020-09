O Facebook anunciou esta quinta-feira que, no ano passado, removeu cerca de 12 milhões de conteúdos em grupos criados na rede social por violarem os padrões relativos ao discurso de incentivo ao ódio.

Em comunicado, a rede social refere que em 2019 “removeu dos grupos cerca de 1,5 milhões de conteúdos por violarem as políticas sobre ‘pessoas e organizações perigosas’, 91% dos quais o Facebook encontrou proativamente”. Acrescenta também que foram removidos “cerca de 12 milhões de conteúdos em grupos por violarem os padrões relativos ao ‘discurso de incentivo ao ódio‘”, dos quais 87% foram encontrados de forma proativa.

As pessoas usam os grupos do Facebook com outras pessoas que partilham os mesmos interesses, mas mesmo que decidam fazer um grupo privado têm de utilizar as mesmas regras”, salienta a tecnológica.