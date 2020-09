(Em atualização)

O advogado Rui Costa Pereira revelou em tribunal que a pasta que tinha no seu computador relativa à empresária angolana Isabel dos Santos “não foi acedida” por Rui Pinto, o alegado autor do ataque à sociedade de advogados onde trabalhava na altura, a PLMJ.

É neste sentido que o advogado, ouvido esta quinta-feira naquela que é a quarta sessão do julgamento do Football Leaks, defende que a justificação de Rui Pinto para aceder aos computador “não é muito consentânea”. Isto porque o alegado hacker disse na sua contestação que não foi por causa do processo E-toupeira, da Operação Marquês ou do processo EDP que se interessou pela PLMJ, mas sim os negócios da empresária angolana Isabel dos Santos e da sua empresa, a Fidequity. Ora, Rui Costa Pereira tinha no seu computador uma pasta sobre esta mesma empresa que continha “elementos de uma peça processual” da empresária contra o jornalista angolano Rafael Marques que não foi acedida.

O assistente explicou que houve pastas suas, nomeadamente com ficheiros pessoais, que não foram publicadas, mas os serviços informáticos da PLMJ conseguiram perceber que, mesmo assim, foram acedidas. No caso da pasta de Isabel dos Santos, nem uma coisa nem outra.

O advogado Rui Costa Pereira já terminou o seu depoimento. A advogada Inês Almeida, cujo computador também foi acedido, começou a ser ouvida ainda de manhã, mas o depoimento de José Amador, inspetor da Polícia Judiciária que foi buscar Rui Pinto à Hungria em janeiro de 2019, só será feito à tarde.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão. Isto porque, segundo a investigação, Rui Pinto terá exigido à Doyen um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos relacionados com a sociedade que celebra contratos com clubes de futebol a nível mundial. Aníbal Pinto, então advogado do hacker, terá servido de seu intermediário. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juíza Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.