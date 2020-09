Jamila Madeira revela que não pediu para sair do cargo de secretária de Estado Adjunta da Saúde. Numa curta declaração enviada ao Observador, a socialista diz ter ficado “muito surpreendida com a opção da senhora ministra da Saúde”.

Não pedi para sair e naturalmente fiquei muito surpreendida com a opção da senhora ministra da Saúde! Mas saio de consciência tranquila de missão cumprida com a certeza de que fiz tudo o que estava ao meu alcance num ano particularmente inédito! Faço votos que para o XXII governo, liderado por António Costa, com quem tenho muito orgulho em trabalhar e para o país tudo continue a correr pelo melhor! A bem de todos!”