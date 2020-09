A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Macau vai investir 2,2 milhões de euros no Festival de Luz, o primeiro grande evento desde o início da pandemia, “um primeiro passo” para promover a imagem de uma cidade segura, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

O festival, que vai custar 21 milhões de patacas (2,2 milhões de euros), foi mesmo antecipado, passando de dezembro para começar no final de setembro, para coincidir com uma possível primeira “vaga” de turistas chineses, já que a China decidiu voltar a emitir vistos individuais e de grupo, o que deverá acontecer precisamente no fim do mês.

Isto num momento em que a companhia aérea Air Macau reforçou rotas para cidades chinesas e os hotéis começam a dar alguns sinais positivos ao nível das reservas, mas ainda com uma taxa de ocupação que não ultrapassa em média 25%, segundo a diretora da entidade que gere o turismo em Macau.

Ainda assim, à margem da conferência de imprensa que serviu para apresentar o Festival da Luz, Maria Helena de Senna Fernandes mostrou-se muito cautelosa sobre o impacto do regresso dos vistos e estimou, inclusive, que o número de visitantes no Festival da Luz deverá atrair cerca de 200 mil pessoas, ou seja, metade do ano passado.

Num ano em que muitos dos eventos de grande escala foram cancelados ou adiados, a sexta edição do Festival de Luz de Macau é definido pelas autoridades como “um evento de aquecimento para receber visitantes”.

O festival vai realizar-se de 26 de setembro a 31 de outubro, com quatro roteiros principais a ligarem Macau e a ilha da Taipa através de instalações luminosas, espetáculos de projeção de vídeo e jogos interativos.