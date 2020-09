A 58.ª edição do Open de Portugal arranca esta quinta-feira no Royal Óbidos Golf Course, onde o português Ricardo Melo Gouveia será o anfitrião do sul-africano George Coetzee, campeão do Portugal Masters, durante as duas primeiras voltas do torneio.

Ricardo Melo Gouveia, o melhor português com um 36.º lugar, empatado, em Vilamoura, vai ter a companhia do australiano Wade Ormsby e de George Coetzee, 25.º colocado na Corrida para o Dubai, que conquistou o quinto título do European Tour no domingo e vai estrear-se esta quinta-feira no Open de Portugal.

O trio arrancará para a primeira volta ao campo desenhado pelo espanhol Seve Ballesteros (Par 72) do “tee” do buraco um às 10h05, 20 minutos depois do primeiro representante nacional, Filipe Lima, iniciar a sua participação ao lado do argentino Andrés Romero e do inglês Ross McGowan.

Enquanto Tomás Gouveia, Stephen Ferreira, o amador Pedro Lencart e Francisco Oliveira têm “tee shot” agendado durante a manhã, Alexandre Abreu, Tomás Bessa, que passou o “cut” no Portugal Masters, João Magalhães, Pedro Figueiredo, Ricardo Santos, 50.º classificado (empatado) em Vilamoura, Tiago Cruz, Miguel Gaspar e Vítor Lopes só entram em ação durante a tarde.

O Open de Portugal, que integra pela primeira vez, desde 2017, o calendário do European Tour, embora continue a ser pontuável para a Corrida para Maiorca do Challenge Tour, vai distribuir 500 mil euros em prémios monetários e irá ser disputado à porta fechada, devido à pandemia Covid-19.