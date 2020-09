A Sony já tinha anunciado as primeiras características da sucessora da Playstation 4 (PS4) em junho deste ano. Duas versões, uma com tecnologia Blu-Ray (disco ótico de alta densidade) e outra pensada unicamente para jogos em formato digital, além dos novos acessórios, foram alguns dos pontos em destaque nessa altura. De fora, ficou a informação sobre o preço da consola ou mesmo a data de lançamento. Nesta terça feira, a gigante japonesa destapou o que faltava num evento oficial transmitido através do YouTube para todos os fãs da marca.

A consola será comercializada a partir de 12 de Novembro nos Estados Unidos, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, sendo esperada no resto do mundo – à exceção da China, ainda sem data estipulada – a 19 do mesmo mês. À semelhança do que aconteceu com o modelo anterior, entre a PS4 e PS4 Pro, também a PlayStation 5 (PS5) terá preços diferentes para ambos os modelos anunciados. A versão sem leitor estará disponível por 399 euros, a segunda, com leitor incluído, fica pelos 499 euros.

A consola será a primeira da Sony a suportar o formato 8K (uma resolução de ultra-alta definição, mais avançada do que a do 4K), complementado pelas características de áudio 3D imersivo, bem como por uma capacidade de armazenamento interno SSD de 825GB. Outro dos pontos a ter em conta na nova PS5 é a retrocompatibilidade, que tornará possível jogar alguns dos títulos da consola anterior na PS5, não sendo para já avançada informação sobre quais. A revelação dos novos títulos foram um dos principais momentos do evento 100% digital da marca japonesa.

Em destaque esteve o videojogo “Final Fantasy XVI”, título produzido pela empresa japonesa Square Enix e uma das mais reputadas dinastias RPG (Role Playing Game: quando os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas dentro do jogo) para a consola — e que será um exclusivo da PS5. A antologia “Final Fantasy” começou em 1987 pela mão de Hironobu Sakaguchi e é considerada um sucesso de vendas.

[Veja aqui o trailer do “Final Fantasy XVI” apresentado no evento da PlayStation]

Outro dos destaques da noite foi para o “Hogwarts Legacy”, jogo da empresa sueca Avalanche Games que nos leva de volta ao universo “Harry Potter”, mas desta vez numa prequela. A ação decorre por volta de 1800 na icónica escola de feitiçaria Hogwarts e parece não envolver as personagens principais da saga. Em alternativa, parece que serão os jogadores a criar as suas próprias personagens. O videojogo estará disponível para as consolas em 2021.

[Veja aqui o trailer do “Hogwarts Legacy” apresentado no evento da PlayStation]

Entre as novidades da marca, estiveram outros fenómenos conhecidos do grande público: o norte-americano “Call Of Duty: Black Ops Cold War“, o japonês “Resident Evil VIII Village“, o novo capítulo de “God of War”, o de “Gran Turismo 7” ou “Demon Souls” vão fazer parte da oferta para a consola da Sony, bem como o fenómeno “Fortnite” — que está atualmente numa batalha legal contra a Apple, depois de esta empresa e a Google terem expulsado o videojogo das suas plataformas. Em causa está o facto de o “Fortnite” ter um sistema de pagamentos fora das plataformas das duas gigantes norte-americanas, que ficam com até 30% das receitas dos videojogos.

Ainda para os jogadores, o serviço Playstation Plus tem agora novos benefícios e vai manter um vasto catálogo de lançamentos da PS4 disponíveis na sucessora. A consola já está disponível para pré reserva.