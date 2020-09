A diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu esta quinta-feira que se pare de subsidiar os combustíveis fósseis, apontando que o seu uso tem consequências mortais.

“Deixem de pagar 400.000 milhões em subsídios aos combustíveis fósseis e comecem a investir esse dinheiro em coisas que não nos matem”, defendeu a médica espanhola María Neira na sua intervenção na cimeira climática “Austrian World Summit”, organizada pelo ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger.

María Neira apontou que era uma questão de tempo até uma doença altamente infecciosa como a Covid-19 passar dos animais selvagens para os seres humanos por causa da destruição a ritmo acelerado de ecossistemas e da biodiversidade.

A maior parte das doenças infecciosas provem de animais selvagens, foi o caso de 60 por cento dos agentes infecciosos de epidemias anteriores, como o Ébola ou o Zika”, indicou.

Junta-se à “relação destrutiva” dos humanos com o seu ambiente condições que favorecem a transmissão de vírus, destacou, referindo que “cidades muito contaminadas, com alta densidade populacional” são “condições perfeitas” para tornar as pessoas vulneráveis às doenças.

María Neira recomendou numa mensagem em vídeo que se mude a relação das sociedades com a natureza para que seja menos destrutiva e a aposta em garantir aos cidadãos serviços básicos como água limpa e saneamento e acesso a energias renováveis.

Schwarzenegger pede fim de investimentos nos combustíveis fósseis

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger defendeu esta quinta-feira que os pacotes de estímulo financeiro para recuperar da crise Covid-19 podem servir para virar para as energias renováveis em vez de servirem para investir “no passado”.

Ao intervir na Austrian World Summit, Schwarzenegger apelou aos governos para “não investirem no passado” e tomarem, em vez disso, “decisões viradas para o futuro”.

As verbas para a recuperação económica “são tão grandes que conseguem refazer sociedades”, considerou, destacando que representam “uma tremenda oportunidade”.

Quando ouvimos dizer que os governos querem gastar dinheiro a salvar os combustíveis fósseis, devemos perguntar-nos: se os investidores já não apoiam estas empresas em declínio, porque é que os contribuintes hão de o fazer?”, afirmou numa declaração na cimeira virtual.

Schwarzenegger, que depois de deixar o cargo político se tem manifestado pelas causas ambientais, afirmou que “os governos têm que perceber o que os investidores inteligentes sabem instintivamente, que não se pode investir no passado”.

Os investimentos, defendeu, devem ser dirigidos para a construção de edifícios com mais eficiência energética, resistentes às intempéries, eletrodomésticos mais eficientes, carros que usam combustíveis alternativos, e para a plantação de árvores.