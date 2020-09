“Os Três Irmãos”

Teatro Viriato, Largo Mouzinho de Albuquerque, Viseu; tel.: 232 480 110. 18 e 19 de setembro. A partir de 5 euros

Para quem a coreografia é a cereja no topo do bolo: a peça “Os Três Irmãos”, que começou a ser criada durante o confinamento, é o novo espetáculo do coreógrafo Victor Hugo Pontes, cujo texto foi escrito por Gonçalo M. Tavares. A estreia acontece no Teatro Viriato, em Viseu, a 18 e 19 de setembro, assinalando o arranque da nova temporada. A peça retrata relações em família, sentimentos de pertença mas também de orfandade, com os conflitos do passado a marcarem presença. São 90 minutos de peça que contam com o desempenho dos bailarinos Dinis Duarte, Paulo Mota e Valter Fernandes, e que se desenrolam em dois níveis de leitura: um assente na coreografia e outro no texto que é projetado em palco e que nunca é verbalizado em cena pelas personagens. A música foi deixada a cargo de Joana Gama e Luís Fernandes. Depois de Viseu, a criação de Victor Hugo Pontes segue caminho para o São Luiz Teatro Municipal, de 25 a 28 de fevereiro de 2021. Os bilhetes (dos 5 aos 10 euros) podem ser adquiridos presencialmente, através do site oficial do teatro, da BOL, do número de telefone 232 480 110 ou do e-mail bilheteira@teatroviriato.com.

Caves Burmester

Largo Dom Luís I, Vila Nova de Gaia; tel.: 913 288 994. De terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h (última visita às 18h30). A partir de 12 euros

Para quem gosta de caves centenárias: as caves de vinho do Porto Burmester, da Sogevinus, foram recentemente distinguidas com o prémio “Travellers’ Choice 2020”, pelo TripAdvisor, pelo que não deixam de ser uma proposta interessante a tempo do fim de semana (também o centro de visitas da Churchill’s recebeu esta distinção). As visitas guiadas às caves começam nos 12 euros por pessoa, com prova de dois vinhos do Porto, e ajudam a contar a história de uma marca iniciada por Henry Burmester e John Nash no século XVIII — é a partir de Vila Nova de Gaia que começam a exportar o tão famoso vinho fortificado para a Europa. As caves estão entre as mais visitadas, tendo em 2019 recebido cerca de 123 mil turistas de diferentes nacionalidades.

Restaurante Emotivo

Rua do Rosário 124, Porto; tel.: 915 300 470. De terça a sábado, das 19h às 23h. 55 euros para duas pessoas (sem bebidas)

Para quem gosta de emoções à mesa: o Emotivo é o novo restaurante da Invicta, cujas portas abriram recentemente ao público. Idealizado pela chef Sara Verde, pretende levar os clientes numa viagem gastronómica pelas diferentes regiões de Portugal. Os clientes são, neste caso, convidados a interagir num jogo de maneira a descobrirem o que vão comer: através de cinco objetos de cada uma das duas regiões em destaque, os clientes deverão, instintivamente, selecionar três, sendo que só assim será escolhida a região cujos sabores chegarão à mesa. Os menus de degustação são para partilhar e dividem-se em sete momentos distintos: três entradas (uma quente e duas frias), dois pratos principais e ainda duas sobremesas. Importante é também realçar o respeito pela sazonalidade dos alimentos utilizados e a preferência por produtores e fornecedores locais (a carta de vinhos acompanha as regiões em destaque a cada dois meses, mais vai além disso). Até meados de outubro, as regiões protagonistas são o Algarve e a Beira Litoral (muxama de atum, carne de porco com ameijoas e xerém, búzios com feijão e cataplana de peixe, ou, então, posta de carne arouquesa, feijoada de samos e canja de bacalhau podem ser alguns dos pratos a provar).

Brunch no Selllva

Rua Mouzinho da Silveira 32, Lisboa; tel.: 215 998 814. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 15h30. A partir de 15 euros

Para quem gosta de acordar sem pressas: o brunch chegou à selva, ou quase. No Selllva, em Lisboa, os pequenos-almoços tardios acontecem aos sábados, domingos e feriados, até às 15h30, sendo que há três menus em destaque. Aquele individual custa 15 euros por pessoa e inclui propostas como mini taça de frutas com linhaça e lascas de amêndoa ou torradas de pão de noz e passas com manteiga doce (as bebidas podem variar entre sumo ou cocktail do dia, chá ou meia de leite ou ainda café). Já o menu Brunch Double (40 euros), para duas pessoas, contempla as mesmas sugestões para matar a sede, mas divide-se numa maior quantidade de sabores que chegam à mesa: há pratos doces e salgados, como açaí, granola de limão, frutos secos e sementes, ovos escalfados com creme de abacate e molho holandês ou panquecas de ricotta com banana e maple syrup. Para os mais novos há menu de 7 euros que inclui panquecas de nutella.

Concerto no Este Oeste

Centro Cultural de Belém, Lisboa. Quartas, quintas e domingos, a partir das 19h30 (durante o mês de setembro)

Para quem tem saudades de ouvir música ao vivo: os concertos de jazz e soul continuam no Este Oeste, no Centro Cultural de Belém, que preparou a zona lounge do restaurante para receber os artistas e o público mesmo nos dias de chuva (em dias de sol a esplanada mantém-se o palco principal). Durante o mês de setembro, às quartas, quintas e domingos, a partir das 19h30, há momentos musicais: destaque para o Blue Note Trio, composto por Vitor Zamora e Leo Espinoza (pianista e baixista cubanos, respetivamente), que atua no domingo, 20 de setembro. Esta é também uma oportunidade para ficar a conhecer alguns pratos da casa, como o ceviche Este Oeste (11,50 euros), com corvina, lima e coentros, para entrada, ou a pizza Rústica (11,50 euros), de fiambre, cogumelos e orégãos, como prato principal. Na verdade, são muitas as opções gastronómicas das cozinhas italiana e japonesa.

Almada Cá Fora

Largo 5 de outubro, Cova da Piedade. 19 e 20 de setembro, das 11h às 19h. Entrada gratuita

Para umas compras ao ar livre: a iniciativa Almada Cá Fora acontece no próximo sábado e domingo no jardim da Cova da Piedade, recentemente requalificado, e pretende promover vários campos: das artes aos sabores, do design aos produtos de autor. O mercado, que funciona das 11h às 19h, vai contar com a presença de 40 marcas e conceitos de restauração. Há espaço para a moda e decoração, para os livros, joalharia, artes plásticas e até produtos gourmet. Também a sustentabilidade e o ambiente são preocupações presentes.

Glee Boutique Café

Tivoli Marina Vilamoura, Quarteira; tel.: 289 303 303. Todos os dias, das 10h às 18h

Para os mais gulosos: o Glee Boutique Café é a nova aposta do Tivoli Marina Vilamoura e pretende antecipar a chegada do outono através do chocolate e da pastelaria francesa. O espaço marcado por tons pastel e texturas suaves aposta sobretudo nos coloridos macarons, acompanhados de trufas e bombons de vários sabores — todos os doces disponíveis na carta são confecionados pelo chef pasteleiro Patrício Mestre que se juntou ao grupo Tivoli em 1997. Para beber há opções como smoothies, cocktails e mocktails, sem esquecer as bebidas quentes, essenciais nos dias mais frios, à base de café, chá, leite e chocolate. Além da coleção de porcelanas desenhadas em exclusivo pela Vista Alegre, o Glee destaca-se pela linha de produtos para take away, a qual inclui doces, snacks e bebidas.

Programa Sal no hotel The Prime Energize

Rua de Ceuta 4, Monte Gordo; tel: 281 001 300. Até 31 de outubro. A partir de 86 euros por pessoa

Para descansar na natureza: até 31 de outubro, o hotel The Prime Energize, situado no sotavento algarvio, a cerca de 400 metros da praia de Monte Gordo, disponibiliza o “Programa Sal”. O programa em questão inclui duas noites para duas pessoas em quarto duplo, com pequeno-almoço, “tratamento VIP” à chegada, acesso ao ginásio (incluindo aulas, corridas matinais ou caminhadas), à piscina exterior, ao spa e, como o nome indica, uma visita guiada às salinas de Castro Marim. A ideia é não só conhecer o processo de produção do sal marinho e da flor de sal, mas aproveitar também aquele que é descrito como um “spa natural”: à temperatura quente das águas acresce a presença de sais minerais e a flutuabilidade natural que concede benefícios à saúde (a experiência flutuante fica completa com a aplicação de argila aquática).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.