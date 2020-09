Tempestade Odette traz muita chuva esta sexta-feira. E há 30% de hipóteses de se tornar um ciclone

As temperaturas máximas vão baixar, mantendo-se contudo acima dos 20º em todo o país. Já as mínimas poderão cair bastante, mas apenas no interior, chegando aos 10º em algumas das cidades mais frias.

Paulette chega aos Açores

Ao mesmo tempo que o continente — e toda a Península Ibérica esperará pela Odette –, a depressão Paulette deverá provocar um agravamento gradual do tempo nos Açores, em especial nas ilhas das Flores e do Corvo, prevendo-se um aumento da agitação marítima e da intensidade do vento e da chuva.

Na terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que o furacão Paulette deveria afetar o grupo ocidental dos Açores este fim de semana já como tempestade pós-tropical, depois de ter atingido na segunda-feira a costa das Bermudas.

O IPMA já tinha emitido esta quinta-feira avisos amarelos meteorológicos para as ilhas do grupo ocidental e oriental. Num comunicado, o IPMA informou que, para o grupo ocidental dos Açores (ilhas das Flores e Corvo), o aviso amarelo referente a agitação marítima com ondas de noroeste vai estar em vigor das 6h locais (7h em Lisboa) de sexta-feira até às 6h de sábado.

Para aquelas duas ilhas foi também emitido aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, entre as 21h de sexta-feira e as 12h de sábado.

No grupo oriental do arquipélago (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo meteorológico vai vigorar entre as 6h e as 12h de sexta-feira, uma vez que as previsões apontam também para precipitação por vezes forte naquelas duas ilhas.