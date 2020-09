Luís Filipe Vieira retirou o primeiro-ministro António Costa e o presidente da Câmara Municipa de Lisboa, Fernando Medina, da comissão de honra da candidatura à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Outros apoiantes também foram retirados por serem detentores de cargos públicos.

“Tomei a iniciativa de retirar da minha comissão de honra todos os titulares de cargos públicos, sejam autarcas, deputados ou membros do Governo. É triste que, 46 anos depois do 25 de abril, se tenha de censurar quem livremente decidiu manifestar-me o seu apoio, mas o populismo e a demagogia dos dias de hoje obrigam-me a fazê-lo de forma a terminar com uma polémica injustificada e profundamente hipócrita”, diz Vieira em comunicado.

O líder benfiquista afirma que o primeiro-ministro e o autarca lisboeta têm sido “atacados de forma incompreensível e torpe” após ter sido conhecido que ambos faziam parte da comissão de honra de Luís Filipe Vieira — apesar de as próprias regras do Partido Socialista (PS), criadas precisamente por Costa, o proibirem.

A culpa, acusa Vieira, é dos media, que “de forma concertada, foram ‘construindo’, deturpando e usando” o apoio do líder governamental e do responsável pela Câmara de Lisboa “como catalisador de uma campanha populista de difamação”. “Não posso tolerar que este clima difamatório se prolongue, nem que seja aproveitado para atacar de forma indevida o carácter e a seriedade de quem se limitou a expressar-me, enquanto sócio, o seu apoio”, lamenta Vieira no documento.

Sobre os processos em tribunal onde é arguido — e que têm sido apontados como um dos motivos para que, na opinião dos críticos, os membros do governo se devessem abster deste tipo de apoios —, Vieira afirmou que está “de consciência tranquila”: “Se for condenado, no futuro, em algum dos processos de que nestes dias tanto se fala, serei o primeiro a tomar a iniciativa, saindo pelo meu pé da presidência do Sport Lisboa e Benfica”, prometeu.