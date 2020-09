Em entrevista ao semanário Paris Match, Corinna Larsen, antiga amante de D. Juan Carlos I, disse que o rei emérito foi vítima de um “golpe de estado interno” orquestrado pela Rainha Sofia e Mariano Rajoy, antigo chefe do Governo espanhol.

Corinna afirma que o Juan Carlos lhe chegou a confidenciar que a Rainha Sofia tinha pressa em ver o então Príncipe Filipe no trono. A alemã assegurou que o rei pai lhe revelou que a esposa teria muito mais influência sobre o filho do que sobre ele próprio e, segundo Larsen, Juan Carlos também acusava Rajoy de ter como objetivo castrá-lo e enfraquecer a monarquia.

Estava tão preocupado com os complots contra ele que me pediu que lhe procurasse um médico no estrangeiro que lhe pudesse confirmar o diagnóstico e se o tratamento que seguia era o correto”, garante a alemã que se refere ao nódulo detetado no pulmão do rei emérito em 2010.