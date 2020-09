A Apple anunciou esta sexta-feira que vai lançar a sua primeira loja online na Índia na próxima semana, com o objetivo de aumentar as vendas num dos mercados mundiais de smartphones com crescimento mais rápido.

Atualmente, a empresa utiliza terceiros retalhistas online e offline para vender os seus produtos no país. O CEO (Chief Executive Officer) da Apple, Tim Cook, disse num tweet que a empresa “mal pode esperar para se ligar aos clientes e expandir o apoio na Índia”.

We know how important it is for our customers to stay in touch with those they love and the world around them. We can’t wait to connect with our customers and expand support in India with the Apple Store online on September 23! ????????https://t.co/UjR31jzEaY

— Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2020