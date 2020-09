As autoridades alemãs têm provas materiais de que Madeleine McCann está morta. A garantia foi dada pelo porta-voz da Procuradoria de Braunschweig, Hans Christian Wolters, à RTP. No puzzle que está a ser montado pelos investigadores faltam apenas peças que provem em definitivo que o responsável pela morte da criança foi Christian Brueckner.

O responsável do Ministério Público daquele país não desmente inclusivamente que tenham sido descobertas no decurso da investigação imagens da criança britânica morta. “Quanto às provas que temos, não podemos dizer nada. Portanto, não posso confirmar nem desmentir”, disse Hans Christian Wolters, quando questionado sobre se as autoridades alemãs têm em sua posse vídeos que provem a morte de Maddie.

Brueckner, que à data do desaparecimento da menor vivia no Algarve, está a ser investigado nos dois países pela suspeita de diversos crimes.

Esta semana, Friedrich Fuelscher, o advogado de Christian Brueckner, garantiu ter informações relevantes sobre o caso, mas não adiantou quais. “Não posso dizer o que é, mas é algo grande. Certamente surpreendeu-me”, disse Fuelscher em entrevista ao jornal Mirror.

Segundo o tabloide inglês, o advogado vai revelar essas informações nas próximas semanas. As declarações foram feitas depois de o advogado ter vindo ao Algarve, onde conduziu uma investigação própria. “Tentei tirar as minhas próprias conclusões sobre as fontes de informação de que dispunha — por exemplo, os dossiers de investigação portugueses”.

Questionado ainda pelo Mirror sobre se deixaria o cliente — que já foi condenado por pedofilia no passado — tomar conta das filhas, o advogado, depois de hesitar, respondeu que não: “Talvez para tomar conta dos meus cães, sim, mas, por causa do seu historial, eu não o deixaria tomar conta da minha filha”.

Madeleine McCann desapareceu de um aldeamento na praia da Luz, Algarve, a 3 de maio de 2007. No âmbito da investigação feita em Portugal, os seus pais chegaram a ser constituídos arguidos. O inquérito em território nacional continua em aberto.