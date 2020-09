Um problema técnico no serviço Caixadirecta, da Caixa Geral de Depósitos (CGD), está a provocar constragimentos aos clientes desde as 16h30 — não havendo para já previsão de quando tudo ficará normalizado.

As falhas registam-se não só nas caixas exclusivas aos clientes da CGD, como também no serviço de homebanking está em baixo. A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da CGD, que salientou não existirem quaisquer problemas com as operações nas máquinas multibanco.

Segundo a Caixa Geral de Depósitos em causa não está qualquer ataque, nem os dados dos clientes estão em risco com este problema técnico. Potencialmente esta avaria pode provocar constrangimentos a dois milhões de clientes.