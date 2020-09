O laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) já processou mais de cem mil testes à Covid-19 na região desde 29 de fevereiro, informou esta sexta-feira o Governo Regional.

A equipa do Laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira contabilizou, no dia 17 de setembro, o processamento de 100.896 amostras para teste de PCR à Covid-19″, pode ler-se numa nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil deste arquipélago.