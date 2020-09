A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Mais de 100 mil portugueses instalaram a aplicação errada para rastrear o novo coronavírus. Porquê? Há uma app de origem espanhola com um nome muito parecido ao da StayAway Covid.

A espanhola Stayaway, que mede a distância entre pessoas através de bluetooth, registou a maioria dos seus downloads depois do lançamento da portuguesa StayAway Covid. O que, tal como noticia o Expresso, “leva a crer” que esses downloads aconteceram devido à confusão com os nomes.

Hoje a app Stayaway conta com mais de 100 mil downloads, mas antes de a nossa aplicação ser lançada tinha cerca de uma centena”, afirma Rui Oliveira, coordenador do desenvolvimento da StayAway Covid, ao jornal.

Os criadores da app portuguesa já contactaram a Google, mas a empresa mostrou-se reticente em remover ou bloquear a app espanhola no mercado português. No entanto, já não se encontra disponível na Play Store.

A aplicação portuguesa, desenvolvida pelo INESC TEC em parceria com o Governo, foi lançada no passado dia 28 de agosto nos sistemas operativos Android e iOS e conta com mais de 925 mil downloads.