A direção do Lar de Carção, no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, confirmou esta sexta-feira a morte de um homem de 85 anos que foi vítima da infeção provocada pela Covid-19 e que se encontrava hospitalizado.

O senhor sofria de doença pulmonar obstrutiva crónica e aos primeiros sintomas de Covid-19, foi transportado na quinta-feira de manhã para a urgência do Hospital de Bragança, onde viria a falecer hoje [sexta-feira] ao início da tarde”, concretizou a fonte.

Segundo a direção do Lar de Carção, a vítima não tinha retaguarda familiar, razão pela qual estava institucionalizado.

O lar do Centro Social e Paroquial de Casa de Religiosa de Nossa Senhora das Graças tem 31 utentes e 16 funcionários no ativo, que foram testados como forma de rastreio da doença, estando a aguardar resultados.

Segundo a direção do Lar, estão em isolamento profilático quatro utentes, em alas distintas da instituição, cumprindo as normas emitidas pela Direção Geral da Saúde (DGS). Em isolamento domiciliário estão igualmente quatro funcionários.

A direção do Lar de Carção acionou o Plano de Contingência, face à situação vivida.

Segundo o último boletim epidemiológico emitido da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, há 117 casos de doença ativa e no concelho de Vimioso, o número de casos de Covid-19 é de 27, o que faz com nesta altura seja o território mais atingido pelo novo coronavírus no distrito de Bragança.

O distrito de Bragança não registava qualquer morte desde o dia 23 de maio de 2020. Ao todo são já 25 mortes por Covid-19, na área de influência da ULS Nordeste.