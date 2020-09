A agência de notação financeira DBRS deverá pronunciar-se esta sexta-feira sobre o rating de Portugal depois de em março mantido a classificação de BBB, mas assinalando vulnerabilidade da economia portuguesa à crise dada a sua natureza “pequena e aberta”.

Nessa avaliação, a canadiana DBRS manteve também o rating com perspetiva estável tendo, no entanto, considerado que “a natureza pequena e aberta da economia portuguesa a coloca vulnerável ao tumulto financeiro e económico considerado pela atual crise de saúde global”.

A agência de rating perspetivou que “no mínimo”, a economia portuguesa vai “provavelmente abrandar nos primeiros trimestres do ano à medida que as receitas do turismo caem, e a confiança dos consumidores e o sentimento industrial enfraquecem”.

Num relatório publicado em 30 de julho deste ano, quando já eram conhecidos os primeiros impactos da pandemia, a DBRS Mornigstar referiu que “Portugal começou o ano numa posição melhor do que no começo da anterior crise”. No mesmo documento, a casa de notação considerou que as consequências da pandemia “vão levar a dívida portuguesa de volta a níveis registados depois da crise das dívidas soberanas europeias”.

A DBRS lembra que em 2014 o nível de dívida pública portuguesa estava nos 134% do Produto Interno Bruto (PIB), e que “graças a anos de crescimento forte, consolidação orçamental e taxas de juro mais baixas, esse rácio desceu para 118% no ano passado”.

No cenário macroeconómico que inscreveu na proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, o Governo estima que a dívida pública aumente para 134,4% do PIB em 2020.

Quanto às outras agências, a Standard & Poor’s pronunciou-se em 11 de setembro, tendo mantido o rating da dívida pública portuguesa em ‘BBB’ (nível de investimento) e a perspetiva como estável. Também a Fitch deixou em maio inalterado o ‘rating’ de Portugal em ‘BBB’ e a perspetiva em ‘estável’. Por fim, a Moody’s não atualizou, em julho, a classificação da dívida de longo prazo de Portugal, que assim se manteve em ‘Baa3’ e a perspetiva em ‘positiva’.