Este texto é sobre a família Oliveira, a família de todos os portugueses, mas podia ser sobre cada um de nós, porque todos nós precisamos das mesmas coisas ao fim de um dia de trabalho e de escola: comida, momentos descontraídos com as pessoas que mais gostamos e, claro, boa internet. Boa internet, pergunta você? Claro, ora leia…

Antes de jantar, o Rui despacha os trabalhos de casa o mais rápido possível: quando somos crianças, a matemática fica sempre para depois, mas como já sabe que a mãe Catarina virá ao quarto confirmar se as contas estão bem feitas, esmera-se. Exercícios terminados, aval positivo da general lá de casa, pode encostar o caderno, a calculadora, e começar a sua vida de super-herói virtual. O Rui sente-se com sorte: está confiante que vai conseguir derrotar os seus inimigos, no seu novo videojogo, que joga em tempo real com os amigos. E está extremamente feliz, porque desde que mudaram a internet lá de casa que a velocidade é garantida, e os “lags” são muito inferiores. Por isso, sabe que já não terá problemas de conexão e o jogo não vai encravar no momento mais crítico. Ora, não foi a internet, desta vez foi o pai João que interrompeu o jogo, quando veio chamá-lo para a mesa (vida de super-herói é difícil, não basta ter de derrotar dragões).

É de noite e a comida está na mesa: o filho Rui pede mais molho de tomate para as batatas, a filha Ana levanta-se e aproveita para encher o copo com mais água. Estica um pouco a mão, alcança o molho para as batatas que está sob a bancada, e dá ao irmão. A mãe Catarina ri-se do comentário que o pai Rui acabou de partilhar sobre a reportagem caricata que passa na televisão. A Ana está à espera de receber as fotos do fim de semana com as amigas. Secretamente, levou o telefone para a mesa, não fosse o download terminar mais rápido do que o normal. Ela pensou em tudo, menos que minutos depois o som da notificação interrompesse o jantar em família. “Oh mãe, não tenho culpa que tenham posto internet tão rápida cá em casa”, disse a brincar.

Todos jantam, todos conversam e depois todos descansam em família. O que vale é que o Super Wi-Fi dá para todos e chega a todos os cantos da casa, sem perder a rede necessária, facilitando a autonomia (e boa disposição) dos quatro. Quer ainda mais alcance? Fique a saber que o Super Wi-Fi Extra da Vodafone, uma das ofertas deste pacote de Tv Net Voz + Móvel, adiciona uma segunda rede Wi-Fi dentro de casa e maximiza a velocidade de acesso à internet, graças à ligação do equipamento por cabo de rede.

A vida em família é feita de rituais, e a família Oliveira gosta disso. A rede chega ao quarto do Rui, que regressa para lá após o jantar, para fazer uma vídeochamada com os amigos: há que analisar o que falhou na estratégia de equipa durante o jogo, para amanhã fazer melhor.

A rede chega também à sala de estar, onde o João e a Catarina descontraem no sofá enquanto veem na televisão LED HD 32’’ da Vodafone, com um design inovador, o último episódio da série que estão a acompanhar. É uma supertelevisão, com as supersséries do momento e os canais favoritos de toda a família: escrevemos “super”, porque esta televisão vem do futuro e ouve a sua voz, durante a pesquisa inteligente dos conteúdos que estão disponíveis. Quando a família aderiu ao pacote Tv Net Voz + Móvel, escolheram a oferta da TV LED HD, ideal para os serões familiares, mas há mais opções, adequadas às necessidades de cada cliente: falamos do Tablet Alcatel 1T 10’’, do portátil HP 15,6’’, do desconto extra de 2€ por mês, e do Super Wi-Fi Extra [ver caixa Vantagens de Adesão: Ver para Crer].

Já a Ana, sentada ao pé dos pais, utiliza um tablet para terminar o episódio de outra série que deixou a meio. Diz que a série dos pais é “para velhos”, o que vale é que as superséries da Vodafone têm conteúdos para todas as idades. Nesta família, desde que mudaram para a internet da Vodafone, nunca mais se ouviu reclamações sobre falhas de rede. A mãe Catarina e o pai João riem-se no sofá: finalmente alguma paz depois de tanta correria durante o dia. Família ligada, família feliz.