(em atualização)

Sporting e Rio Ave partiam ambos com o estatuto de cabeças-de-série para o sorteio do playoff de acesso à Liga Europa, que aconteceu esta sexta-feira, em Nyon. O sorteio ditou então que os leões, que defrontam o Aberdeen na próxima semana, encontram em casa LASK (Áustria) ou Dunajská Streda (Eslováquia) em caso de vitória; e que os vilacondenses, que terão de eliminar o Besiktas, estão alinhados com o vencedor da eliminatória entre o AC Milan e o Bodø/Glimt (Noruega) na próxima fase, em Vila do Conde.

De recordar que, tal como acontece com a segunda e a terceira pré-eliminatórias, este playoff é discutido a apenas uma mão, no dia 1 de outubro. Os vencedores entram diretamente para a fase de grupos da Liga Europa — onde já está, nesta altura, o Benfica, por ter sido eliminado na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Em caso de vitória frente ao @AberdeenFC, os Leões vão disputar o 'Play-off' da @EuropaLeague com o vencedor do encontro entre @LASK_Official e @DAC_1904 ????#UEL #UELDraw https://t.co/fEI6zEXs6J — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 18, 2020

O Sporting precisa então de eliminar o Aberdeen na próxima quinta-feira (20h), em Alvalade, para chegar a este playoff com o LASK ou o Dunajská Streda. Os escoceses afastaram o Viking esta quarta-feira, na Noruega, com golos de Ross McCrorie e Ryan Hedges (0-2) — os leões têm desde já oito baixas para este compromisso, devido aos jogadores que testaram positivo para a Covid-19 nos últimos dias, e irão apresentar um onze alternativo na estreia nas competições europeias. Já o Rio Ave, que eliminou o Borac na Bósnia (0-2), tem de afastar o Besiktas na próxima semana (quinta-feira, 18h), num jogo disputado na Turquia, para chegar à partida com o AC Milan ou o Bodø/Glimt.

Na próxima etapa jogamos em casa ????

Caso o Rio Ave FC vença o Beşiktaş, irá defontar o vencedor do jogo entre o AC Milan vs Bodø Glimt, no dia 1 de Outubro, no Play Off de acesso para a fase de grupos da UEFA Europe League.????#RAFC #EuropaLeague pic.twitter.com/PMi2juVLRp — Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 18, 2020

Em caso de reencontro com o LASK, o Sporting volta a cruzar com os austríacos depois de terem calhado no mesmo grupo da Liga Europa da época passada; na altura, venceu em Alvalade (2-1) e perdeu na Áustria (0-3). O LASK acabou por ficar com o primeiro lugar do grupo, enquanto que os leões passaram em segundo e foram eliminados pelo Basaksehir logo na ronda seguinte — os austríacos prosseguiram e caíram já nos oitavos de final, frente ao Manchester United de Bruno Fernandes. Já o Rio Ave volta a ficar com a “fava” do sorteio: depois de ter emparelhado com o exigente Besiktas na terceira pré-eliminatória, fica agora na rota do AC Milan de Ibrahimovic e companhia.