Os estudantes da Universidade do Porto vão poder, a partir de segunda-feira, validar os documentos necessários à renovação do passe Andante sub23 digitalmente, evitando assim “longas filas de espera”, anunciou esta sexta-feira a Metro do Porto.

Em comunicado, a Metro do Porto avança que os Transportes Intermodais do Porto (TIP) e a Universidade do Porto (U.Porto) renovaram a parceria que permite aos perto de 32.000 estudantes beneficiários renovar o perfil do Andante sub23 de forma digital, “no conforto da sua casa” e “evitando longas filas de espera”.

Os documentos necessários à renovação, que até aqui tinham de ser entregues presencialmente, podem, a partir de segunda-feira, ser validados digitalmente através do site, onde também pode ser feita a mudança do cartão sub23 para a aplicação Anda. Após a autenticação no sistema da U.Porto e registo do número do cartão Andante ou número de telemóvel associado à aplicação Anda, o estudante fica com o perfil “automaticamente renovado”, assegura a Metro do Porto.

Para concluir o processo, o estudante deverá fazer o carregamento da primeira mensalidade presencialmente, podendo ser feito numa loja Andante, nas bilheteiras CP com venda Andante, nos municípios aderentes ou em qualquer agente ‘Payshop’. No caso dos estudantes que já utilizam a aplicação Anda, o processo de renovação é “ainda mais simples”, uma vez que o mesmo fica concluído aquando do registo no ‘site’.

Esta solução de mobilidade, (…) assume cada vez maior relevância no contexto atual não implicando qualquer deslocação à rede de vendas Andante para carregamento mensal da assinatura”, lê-se no comunicado.

A Metro do Porto acrescenta ainda estar em curso um conjunto de ações para permitir o alargamento deste processo às restantes instituições de Ensino Superior do Porto durante o próximo ano letivo.