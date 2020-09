Um dia depois de ter sido detido por se barricar e disparar contra uma máquina no Algarve, o filho do ex-dirigente do Sporting José Sousa Cintra voltou a ser detido por atear fogo à casa de um casal vizinho. Só que desta vez ficou mesmo em prisão preventiva e vai ser submetido a perícia médica, segundo avança o Correio da Manhã.

O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira, em Vila do Bispo, no Algarve. Eram cerca de 00h30 quando Miguel Sousa Cintra foi visto pelos vizinhos “a fumar e a lançar um depósito de gasolina”. Por essa altura, quando os vizinhos se aperceberam, já se viam chamas noutro foco de incêndio junto à casa. “Bati na janela para ele fugir e ele atirou um segundo depósito em direção à janela”, contou o dono da casa ao CM. O homem de 51 anos terá ainda atirado um terceiro recipiente com gasolina para a casa.

O vizinho conseguiu ele próprio apagar o primeiro foco de incêndio e evitar que as chamas alastrassem. Miguel Sousa Cintra fugiu para sua casa, onde acendeu uma fogueira e onde acabaria por ser detido pela GNR. Segundo o CM, foi encontrado pelos guardas com uma faca de cozinha na mão e acusou uma taxa superior a 2,0 g/l de álcool no sangue.

Presente a um juiz de instrução na quinta-feira, acabou por lhe ser aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. A família requereu ao tribunal que o homem seja internado compulsivamente. O advogado Carlos Bicheiro adiantou ao CM que Miguel Sousa Cintra “será submetido a uma perícia médica para avaliar o seu internamento”. “Ele é uma pessoa doente que se transfigura quando consome bebidas alcoólicas”, disse.

Já na terça-feira, tinha sido detido depois de ter estado a disparar tiros contra uma máquina que estaria a colocar tubagem de água e de se ter barricado no interior de uma casa em Vila do Bispo. Ainda passou a noite na esquadra, mas, ouvido no Tribunal de Portimão no dia seguinte, acabou por ficar em liberdade, ficando apenas proibido de utilizar armas e regressando a casa.

Um episódio com este contornos já teria acontecido no sábado. Uma testemunha revelou ao CMTV que, nesse dia, Miguel de Sousa Cintra terá também disparado na direção de algumas viaturas que efetuavam trabalhos na zona e que a GNR terá também sido chamada ao local.