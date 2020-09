A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Apesar do surto de Covid-19 nas duas equipas, o Gil Vicente “está disponível para ir a jogo” no sábado, na partida frente ao Sporting. Para já, aguarda resultados de mais testes aos elementos do clube e questiona a dualidade de critérios das autoridades de saúde que permitem ao leões treinarem, enquanto que o clube minhoto está impedido de fazê-lo.

No passado dia 8 de setembro, durante a testagem habitual antes de cada treino, foi detetado um caso positivo no plantel do Gil Vicente. O jogador infetado manteve-se isolado em casa, em quarentena, durante 14 dias. Na última terça-feira, dia 15, antes do jogo amigável com o Vitória de Guimarães, foram detetados mais 9 jogadores positivos e cinco elementos da equipa técnica, entre eles o treinador Rui Almeida. A informação é confirmada ao Observador pelo departamento de comunicação do clube de Barcelos, que acrescenta estarem assintomáticos todos os infetados.

No entanto, estes números, de 15 infetados no clube, não coincidem com a informação revelada pela Autoridade de Saúde do ACES Barcelos/Esposende que esta quinta-feira, em comunicado, anunciou estarem identificados 19 casos confirmados, dos quais 11 atletas e 8 elementos do staff técnico.

Na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-CoV-2, no cumprimento das competências atribuídas às Autoridades de Saúde, foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020”, lê-se no documento.

Segundo o clube avançou ao Observador, o infetado mais velho é o treinador, de 50 anos, e o mais novo será um jogador de 21. O Gil Vicente diz desconhecer a origem do surto, recusa relacioná-lo com o facto de a equipa ter jogado com o Desportivo de Chaves na semana em que o clube de Vila Real foi o primeiro a comunicar casos positivos.

“Estamos, neste momento, a prestar apoio médico, alimentar e logístico às pessoas infetadas”, avança o clube, acrescentando que tem providenciado apartamentos no caso de jogadores positivos dividirem a mesma casa. Também o staff técnico tem orientado à distância exercícios físicos para que todos os jogadores, positivos e negativos, se mantenham ativos em casa.

Dúvidas com a duração da quarentena e a proibição de treinar

Os gilistas tinham treino marcado para a tarde desta quinta-feira, às 16h, depois de no dia anterior os jogadores terem testado negativo, mas foram impedidos de o realizar pelo delegado de saúde local, que ordenou uma quarentena obrigatória de 14 dias para todos. “Esperamos que a quarentena altere para 10 dias como, aliás, já acontece na liga francesa e espanhola”, recorda o Gil Vicente.

O clube de Barcelos “lamenta” os critérios das autoridades de saúde, questionando a decisão do delegado regional. “O Sporting tem 8 jogadores infetados e pode treinar, nós temos 10 e não podemos. Há uma desigualdade de critérios que não compreendemos. Sabemos que a Liga está a fazer tudo para haja jogo no sábado e nós queremos que isso aconteça”, afirma o departamento de comunicação do Gil Vicente.

Esta manhã, foram testadas mais 30 pessoas, entre plantel, staff técnico e estrutura do clube, e os resultados devem ser conhecidos ainda esta tarde de sexta-feira, assim como a decisão do delegado regional de saúde que pode permitir ou não a realização de treinos e jogos. “Não temos equipa sub-23 para ir buscar elementos, mas temos um plantel de 25 jogadores e estamos disponíveis para jogar com 14 ou 15. O Gil Vicente está preparado para ir a jogo, caso não existam mais casos positivos.”

O Observador sabe que a Liga já transmitiu à DGS a intenção que o jogo do próximo sábado, entre Sporting e Gil Vicente, se realize, assim que as condições estejam reunidas para tal. O Observador tentou contactar a ARS Norte com o intuito de saber que condições são necessárias para que o jogo aconteça e se está a ponderar esta cenário, mas até ao momento não obteve resposta.