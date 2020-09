Há 20 mil pessoas infetadas em Portugal ao mesmo tempo

O boletim dá conta de mais 780 novos casos de infeção. É assim o nono dia com mais casos diários desde o início da pandemia. Deste total, mais de metade dos infetados foram registados na região de Lisboa (426). Segue-se o Norte com mais 250 novos casos, o Centro com mais 46, o Alentejo com mais 36, e o Algarve com mais 20. Nas ilhas, a única alteração das últimas 24 horas aconteceu na Madeira, que registou dois novos casos. Portugal ultrapassou assim a linha dos 67 mil casos confirmados, contabilizados 67.176 desde o início da pandemia.