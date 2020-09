Um homem de 70 morreu esta sexta-feira na sequência da queda de uma árvore em Águas Vivas, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança, indicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O homem estaria a proceder ao corte de um freixo quando a árvore se partiu e tombou, atingindo o septuagenário que acabou por ficar debaixo do tronco”, concretizou a mesma fonte.

O óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O alerta foi dada às 08h43.

No local estiveram 16 bombeiros dos voluntários de Sendim que foram apoiados por seis viaturas, aos quais se juntaram as equipas médicas da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Medica de Emergência de Reanimação (VMER) do INEM.

A GNR tomou conta da ocorrência.