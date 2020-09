O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, recebe esta sexta-feira a homóloga espanhola, Arancha González Laya, com quem falará das relações bilaterais, mas também de temas da agenda europeia e da evolução da pandemia de covid-19.

Segundo um comunicado do ministério, a reunião de trabalho, em Lisboa, permitirá abordar temas das relações bilaterais, em particular a preparação da próxima Cimeira Luso-Espanhola, prevista para 02 de outubro.

“Serão ainda tratados diversos tópicos da agenda europeia, como o Fundo de Recuperação ou a Presidência Portuguesa da União Europeia, e também temas da agenda internacional, como a situação na Bielorrússia ou os desenvolvimentos no Mediterrâneo Oriental”, pode ler-se no comunicado. Em declarações à Lusa na terça-feira, Santos Silva afirmou que irá também abordar a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal e Espanha.

“Terei o prazer de receber a minha colega espanhola na próxima sexta-feira, dia 18. Teremos depois a cimeira bilateral entre os dois países, no dia 2 de outubro, e, naturalmente, essas são oportunidades para nós trocarmos informação sobre o modo como estamos a acompanhar a evolução da pandemia e das medidas que todos estamos a tomar para combatê-la”, disse Augusto Santos Silva.

O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que tem havido um trabalho “de forma muito coordenada com as autoridades espanholas”, exemplificando que a fronteira entre Portugal e Espanha esteve encerrada, entre 16 de março e 30 de junho, “por decisão conjunta dos dois Estados”.

Questionado sobre a necessidade de uma eventual nova limitação à mobilidade entre os dois países, depois de as autoridades espanholas terem anunciado, na segunda-feira, 27.404 novos casos de Covid-19 desde sexta-feira, Augusto Santos Silva sublinhou que as decisões recaem sobre os ministros da Administração Interna de Portugal e do Interior de Espanha.

Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia de Covid-19, tendo ultrapassado esta semana os 600.000 contagiados e 30.000 mortos desde início da crise pandémica. O número de casos novos tem vindo a subir no país, que registou mais de 11 mil infetados por dia nos últimos dois dias.

Portugal tem também registado um aumento dos números de Covid-19, com 10 mortos e 770 novos casos de infeção registados na quinta-feira, o que motivou o primeiro-ministro, António Costa, a convocar, com caráter de urgência, uma reunião do gabinete de crise para o acompanhamento da evolução da Covid-19, que se realiza hoje. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.888 mortes e 66.396 casos de infeção.