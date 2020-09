O Mustang eléctrico promete ser dos SUV eléctricos mais interessantes entre os que são esperados para os próximos meses, conciliando autonomia e preço, potência e espírito desportivo. As primeiras unidades estarão reservadas aos condutores norte-americanos, mas este SUV com nome de coupé desportivo também vai chegar à Europa, com características ligeiramente distintas, especialmente a nível do comportamento.

Consciente que os condutores europeus gostam mais de se divertir nas curvas do que nas rectas, a Ford fez o Mustang Mach-E estagiar prolongadamente na Ford Europa Vehicle Dynamics, o departamento que procura a afinação ideal para tudo o que é suspensões, direcção, motores e sistemas de ajuda ao condutor.

Depois de algum trabalho, os técnicos deram-se como satisfeitos pelo produto final, com o SUV a bateria a revelar um comportamento mais europeu, como seria de esperar depois de meses a submetê-lo a testes nas pistas de ensaios das suas instalações belgas. A Ford mais não fez do que deitar mão à actual tecnologia, mudando por completo a atitude do Mach-E através de regulações dos ângulos das rodas, espessura das barras estabilizadoras, taragem das molas e amortecedores. Isto quer dizer que o SUV que será vendido do lado de cá do Atlântico será mais rápido e dará mais gozo conduzir a ritmo vivo em estradas de montanha, ao contrário da versão norte-americana, apesar de ambos recorrerem aos mesmos motores e baterias.

Além da afinação distinta do chassi, os Mach-E destinados à Europa vão oferecer diferentes regulações nos modos de condução, apesar da denominação continuar a ser similar à dos modelos americanos. O Mustang Mach-E Whisper, Active e Untamed terão entre nós afinações diferenciadas, usufruindo mesmo de outro feeling no que toca à direcção, aceleração e travagem. Para saber o quão evidentes são estas anunciadas diferenças, vamos ter de esperar pelo início de 2021, altura em que as entregas deverão começar na Europa.