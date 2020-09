O chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU alertou que milhões de pessoas podem ser atingidas pela fome devido à combinação entre conflitos armados, alterações climáticas e a pandemia de Covid-19.

David Beasley, do Programa Alimentar Mundial (PAM), recordou perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas que em abril alertou sobre a possibilidade de “uma pandemia de fome” e apelou às nações doadoras e aos multimilionários para que ajudem a fornecer meios que possam garantir a sobrevivência das pessoas em risco.

O PAM e os parceiros do organismo da ONU “estão a fazer tudo” para ajudar 138 milhões de pessoas afetadas diretamente pela fome, este ano. “É o maior número da nossa história”, disse.

Humanity is facing the greatest crisis any of us have ever seen. It’s time for those who have the most to step up, to help those who have the least. WFP needs US$4.9B to prevent 30 million people from dying of starvation.

The world needs you now. It’s time to do the right thing.

— David Beasley (@WFPChief) September 17, 2020