Face ao sucesso do I-Pace, a Jaguar está apostada em reforçar a sua oferta de veículos eléctricos. E a decisão não passa por modelos mais pequenos e acessíveis, porventura por a tecnologia ainda ser dispendiosa, especialmente pela parte das baterias, pelo que o rumo vai favorecer os veículos mais sofisticados e caros.

O próximo modelo a bateria (e o segundo do fabricante inglês) será o XJ, o topo de gama da Jaguar, um veículo cuja plataforma rondará os cinco metros de comprimento, como aliás já acontece na actual geração, equipada exclusivamente com motores de combustão. O futuro XJ eléctrico, que esteve previsto para Agosto, derrapou ligeiramente para Outubro.

Sabe-se agora que, sobre a mesma plataforma do Jaguar XJ, a Land Rover está a desenvolver um Range Rover eléctrico, recorrendo por isso às mesmas suspensões, baterias e motores. A diferença residirá na maior distância ao solo, que será incrementada em caso de necessidade devido às suspensões pneumáticas, como aliás já acontece nas versões actuais com motores de combustão.

Agendado para Novembro, o Range Rover eléctrico será o primeiro SUV com estatuto de jipe – com forte potencial para enfrentar um todo-o-terreno mais radical – a recorrer à tracção eléctrica alimentada por baterias, numa plataforma 100% dedicada para optimizar o potencial da tecnologia.

A estes dois modelos eléctricos, a Jaguar Land Rover (JLR) vai juntar um terceiro modelo a bateria, sob o nome de código MLA MID, ou seja, a Modular Longitudinal Architecture, que prevê a possibilidade de a zona central da plataforma poder ser alterada para gerar versões híbridas, híbridas plug-in e 100% eléctricas. Desconhece-se qual a marca que irá beneficiar do reforço da gama com este novo eléctrico, mas certo é o facto de a JLR se colocar assim na liderança da oferta de veículos eléctricos concebidos sobre plataformas específicas no segmento de luxo.