A tenista japonesa Naomi Osaka, que venceu o último Open dos Estados Unidos, anunciou que não vai disputar o torneio de Roland-Garros, na próxima semana, devido a problemas musculares.

“Infelizmente não vou poder disputar Roland-Garros este ano. A minha coxa ainda não está recuperada e não tenho tempo para me preparar para a terra batida”, escreveu a atleta, de 22 anos, na rede social Twitter. “Estes dois torneios são muito próximos um do outro”, acrescentou a número três do ‘ranking’ mundial.

Naomi Osaka venceu em 12 de setembro, em Nova Iorque, do seu terceiro torneio do Grand Slam, ao derrotar a bielorrussa Victoria Azarenka, na final.

O Open dos Estados Unidos decorreu entre 31 de agosto e 13 de setembro, com a final individual feminina no dia 12, enquanto que o torneio de Roland-Garros se vai disputar entre 21 de setembro e 11 de outubro.