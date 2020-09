*Em atualização

Ameaçou, cumpriu. Donald Trump vai mesmo banir a aplicação chinesa de vídeos curtos TikTok bem como a app de troca de mensagens WeChat, com origem no mesmo país. A partir de domingo, os utilizadores residentes nos EUA não vão poder instalar nem uma nem outra. A ordem, assinada pelo Departamento de Comércio norte-americano nesta sexta-feira, impede que se façam downloads destas apps nas lojas oficias da Google e da Apple a partir do próximo domingo, 20 de setembro, segundo a Reuters.

Assim, fica proibida “qualquer prestação de serviço para distribuir ou manter as apps móveis WeChat ou TikTok, código constituinte ou atualizações das apps por meio de uma loja de aplicativos móveis online nos Estados Unidos”, lê-se na ordem. Em causa, segundo a administração de Donald Trump, está a “segurança nacional” do país.

Segundo a agência noticiosa, esta ordem pode ser rescindida antes de domingo, se o TikTok fechar de vez o acordo que está a negociar com a empresa norte-americana Oracle, que escolheu para ser sua “parceira tecnológica” nos EUA. Na corrida pela aplicação chinesa, estava ainda a gigante Microsoft.