Os Açores iniciaram o processo para a certificação do bem-estar animal, no âmbito da Estratégia de Valorização da Carne dos Açores, anunciou hoje o secretário regional da Agricultura e Florestas. João Ponte, citado em nota de imprensa, considerou que “os Açores devem estar sempre muito atentos às necessidades do mercado e dos consumidores e procurar antecipar tendências”, acrescentando que é nesse sentido que a região está a “avançar com o processo de certificação do bem-estar animal, desde o nascimento até ao abate do animal, uma marca distintiva e diferenciadora que pode ser muito útil a quem produz e a quem consome”.

Esta certificação contribui também para a sustentabilidade do setor, salientou o governante, que falava nas comemorações do Dia de Campo do Sócio do Núcleo de Criadores de Bovinos de Raças de Carne da Ilha Terceira. Referindo que a Comissão Europeia pondera criar um rótulo de bem-estar animal, o responsável pela tutela da Agricultura sublinhou que os Açores podem “tomar a dianteira neste processo”, refere a nota.

“Já contratualizámos, através de uma empresa de certificação de referência mundial, a realização de um diagnóstico, que já está em curso, com visitas e auscultações aos diversos produtores, transportadores e matadouros nos Açores para identificar aspetos a melhorar em toda a cadeia”, adiantou João Ponte, acrescentando que, apesar dos avanços registados nos últimos anos, na fileira da carne é sempre possível aperfeiçoar.

Com este carimbo, a região pretende “aumentar a capacidade competitiva das produções e, com isso, ajudar a ultrapassar os impactos da atual pandemia, assegurar o cumprimento de elevados padrões de qualidade e bem-estar definidos para a região, melhorar a informação prestada ao consumidor sobre as garantias de bem-estar animal da carne que está a comprar, bem como aumentar a reputação da carne dos Açores”, explicou o executivo em comunicado. Esta medida insere-se na Estratégia de Valorização da Carne dos Açores.