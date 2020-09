A polícia da Bielorrússia deteve centenas de protestantes que se manifestavam este sábado na capital de Minsk contra o presidente Alexander Lukashenko.

Os cerca de 2.000 protestantes eram sobretudo mulheres, cujo caminho foi bloqueado pela polícia. Segundo a Reuters, que cita uma testemunha, os agentes policiais começaram a retirar, uma a uma, pessoas que compunham a multidão.

Entre as várias detidas encontra-se a ativista Nina Baginskaya, de 73 anos, que se tornou num ícone dos protestos depois de no mês passado ter enfrentado polícias armados.

Stylish lady – 73-year-old Nina Baginskaya has become a celebrity after photos of her fighting Belarus' riot police went viral. She has been slapped with so many fines for protesting over the years that half of her pension gets withheld by the state. https://t.co/wx539gE461 pic.twitter.com/mp6IhyCpOR

— Maria Antonova (@mashant) August 30, 2020