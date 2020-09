A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

É o quinto pior dia desde o início da pandemia, em termos de novos casos confirmados. Portugal registou, nas 24 horas até à meia-noite deste sábado, mais 849 novos casos de infeção confirmada por Covid-19. Os últimos três dias estão entre os 11 dias com maior número de infeções diárias — ontem registaram-se 780 novos casos e na quinta-feira 770. O dia 10 de abril foi o que contabilizou o maior número de novos casos desde o início da pandemia: 1.516. Foi, também, o segundo sábado com mais novos casos desde o início da pandemia. Por outro lado, desde 23 de julho que não havia tantos recuperados.

Os números avançados no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste sábado dão ainda conta de mais cinco vítimas mortais, menos uma do que no boletim divulgado na sexta-feira.

Portugal contabiliza, até ao momento, 68.025 casos confirmados de infeção e 1.899 óbitos com Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas contabilizaram-se 493 novos casos ativos de Covid-19 — menos 22 do que ontem —, num total de 20.722.

Das novas infeções, 439 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 51,7% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas. Uma percentagem inferior à de ontem: esta sexta-feira, 54,6% dos novos casos ocorreram nesta região.

Esta semana, com apenas seis dias — faltam ainda os números de domingo — , registou-se uma média de 674 novos casos diários. É já a quarta pior semana desde o início da pandemia. As duas semanas anteriores tiveram uma média de 310 e 356 casos por dia.

Mais 32 pessoas internadas, 7 em cuidados intensivos. 4 das 5 mortes foram no Norte

De acordo com o boletim deste sábado, há 497 pessoas internadas devido à Covid-19 em Portugal, mais 32 casos do que ontem. Destes casos de internamento, há 64 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 7 casos relativamente a esta sexta-feira. Recorde-se que esta sexta-feira o números de internados tinha diminuído: houve menos 15 pessoas internadas do que na véspera.

Por outro lado, 45.404 pessoas recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 351 casos de recuperação. Desde 23 de julho que não havia tantos casos de recuperação: nesse dia, contabilizaram-se 370 pessoas recuperadas.

Além dos mais 439 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo nas últimas 24 horas, no norte registaram-se mais 288 casos, a região centro mais 66 casos, no Alentejo mais 16 e no Algarve 35. A Madeira contabilizou mais 5 casos e os Açores não tiveram novas infeções nas últimas 24 horas, tal como na véspera.

Dos cinco óbitos, quatro foram registados na região Norte e um em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são dois homens e duas mulheres com mais de 80 anos e uma mulher com idade entre os 70 e os 79 anos.