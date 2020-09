A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A Cruz Vermelha Portuguesa adquiriu 500 mil testes rápidos à Covid-19 e quer disponibilizá-los gratuitamente às escolas e aos lares. O Governo ainda está a analisar a proposta, mas especialistas dizem que não há tempo a perder. A notícia é avançada, este sábado, pelo semanário Expresso.

Estes testes, que foram comprados graças a financiamento internacional, tiveram luz verde do Infarmed. Dão resultados em apenas 15 minutos, têm uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 99%.

Contactado pelo semanário, o gabinete do primeiro-ministro disse ainda estar a estudar a proposta. Os especialistas veem com bons olhos esta análise, com o coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos dizer mesmo que, até se encontrar uma vacina, “é a melhor medida que Portugal ouviu desde que a pandemia chegou”.

A Direção-Geral da Saúde, contudo, não está tão segura quanto a estes testes e sublinha a importância de “analisar o perfil de especificidade e sensibilidade do teste para evitar não só falsos positivos como falsos negativos”.