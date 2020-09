O Reino Unido já tinha anunciado que não toleraria a má qualidade do ar que se respira nas suas cidades, a começar por Londres, pelo tratou de anunciar que, a partir de 2040, não se comercializaria nem mais um veículo que dependesse exclusivamente de um motor de combustão, seja ele alimentado por gasolina ou gasóleo. Mas o partido Trabalhista britânico, não contente com a redução entretanto conseguida de CO 2 , mas igualmente de partículas e NOx, decidiu ir ainda mais longe e banir todos os veículos que recorrem a um motor de combustão já a partir de 2030, mesmo que utilizem motores eléctricos e baterias para diminuir os consumos e as emissões, ou seja, os híbridos e os híbridos plug-in (PHEV).

A proposta surgiu do responsável pela protecção ambiental dos trabalhistas, Matthew Pennycook, que propôs ao ministro dos Transportes Grant Shapps que, a partir de 2030, não se comercializem veículos com um motor de combustão, mesmo que apoiados na electrificação para reduzir as emissões nocivas. O facto de abandonar a União Europeia torna este tipo de decisões mais fáceis e rápidas, mas os ingleses estão longe de estar sós neste objectivo, uma vez que 2030 é também o ano em que Suécia, Dinamarca, Irlanda e Holanda pretendem acabar com os motores poluentes.

Para ajudar a indústria automóvel que têm a produzir veículos no país, os ingleses vão conceder ajudas à instalação de fábricas de baterias no Reino Unido, num incentivo ao investimento dos construtores na produção de veículos eléctricos. O Governo britânico não gostaria ir tão longe no combate aos motores de combustão, preferindo banir os veículos que só dependem de motores de combustão em 2035, para cinco anos depois estenderem a medida aos híbridos e PHEV.