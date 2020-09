A Mercedes revelou as suas novas propostas para veículos pesados mais amigos do ambiente. Uma delas é o eActros de Longo Curso, o tractor para semi-reboques eléctrico, alimentado por baterias, que se trata de uma versão mais possante e com mais autonomia dos veículos pesados de menor capacidade que o construtor já tinha apresentado, estes para transportes em meio urbano e semi-urbano. Mas o fabricante alemão revelou igualmente o seu mais recente protótipo de um veículo pesado eléctrico, com a energia a ser produzida a bordo através de fuel cells a hidrogénio.

Os pesados destinados ao transporte de mercadorias confiam há muito em enormes motores a gasóleo, sendo que a Mercedes é um dos principais fabricantes desta classe de veículos. Depois de algumas críticas às primeiras propostas de camiões eléctricos a bateria por parte dos construtores tradicionais, como o Semi da Tesla, ou a fuel cell da Toyota, a indústria começou lentamente a aperceber-se que também nos pesados o futuro vai passar pelos motores eléctricos, independentemente da origem da energia eléctrica.

A divisão de pesados da Daimler já tinha revelado versões eléctricas do eCascadia, um camião semi-reboque de Classe 8, os que possuem maior capacidade de carga, bem como do eActros, um camião semi-urbano. A novidade agora é a introdução do eActros de Longo Curso, que o construtor afirma ser capaz de atingir uma autonomia de 500 km entre recargas. A Daimler, que tem possui uma frota de eActros semi-urbanos em fase de testes, entregues a clientes seleccionados, acredita que a versão de Longo Curso será produzida em série a partir de 2024.

Além desta versão de um veículo pesado eléctrico a bateria para grandes distâncias, a Daimler está a trabalhar num protótipo para um novo tipo de camião eléctrico de longo curso, mas este com a energia a ser gerada a bordo por células de combustível a partir de hidrogénio. Denominado Concept GenH2, este semi-reboque Classe 8 monta duas fuel cells de 150 kW cada, bem como uma pequena bateria (70 kWh) para que tudo opere antes de as células de combustível estarem a funcionar. Uma vez a trabalhar em pleno, o GenH2 tem capacidade de gerar 400 kW, cerca de 544 cv. Isto prova que a Mercedes acredita no futuro dos veículos pesados eléctricos, mas quer manter as suas opções em aberto, caso as fuel cells evoluam mais rapidamente do que se pensa, para este tipo de aplicações.