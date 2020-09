Miguel Oliveira sofreu, na manhã deste sábado, uma queda aparatosa na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Emilia Romagna, em Misano (Itália). Segundo o jornais Record e o Mais Futebol, a queda do piloto português, de 25 anos, deu-se na 15ª volta, já no final da sessão. Oliveira foi assistido e levado para o posto médico, mas não sofreu uma lesão grave que o impedisse de competir.

Late drama as @_moliveira88 crashes at Turn 15! ????@PeccoBagnaia has also fallen at Turn 6, with both riders up on their feet! ✊#EmiliaRomagnaGP ???? pic.twitter.com/WbGXGwS8E3 — MotoGP™???? (@MotoGP) September 19, 2020

“Abalado e magoado, mas ao menos podemos confirmar que o Miguel não partiu nada”, avançou a sua equipa, numa publicação no Twitter.

Ainda assim, Miguel Oliveira, que já tinha caído na 8ª curva, ficou impossibilitado de discutir um lugar de acesso à Q2.