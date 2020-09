Nome: Balada Para Sophie

Autor: Filipe Melo e Juan Cavia

Editor: Tinta-da-China

Páginas: 320

Preço: 36,00€

Depois da saga de Dog Mendonça e Pizzaboy e dos excelentes Os Vampiros e Comer/ Beber, a dupla Juan Cavia e Filipe Melo regressa agora para algo completamente diferente. Balada Para Sophie é uma banda-desenhada de grande fôlego onde Julien Dubois, um pianista, rico, famoso e, por isso mesmo, amargurado conta a história da rivalidade que viveu ao longo de toda a sua vida com François Samson, uma rivalidade à qual o seu némesis parece de todo indiferente.

A história narrada por um Julien moribundo (que em muitos momentos se assemelha ao protagonista do conto de Machado de Assis, “Um Homem Célebre”) começa numa competição para jovens pianistas em 1933, em Cressy. François, o filho do responsável de limpezas do teatro, brilha surpreendentemente, mas, apesar da sua gritante superioridade, viria a perder o concurso graças à influência da mãe de Julien junto do júri e dos jornalistas presentes.

Esta vitória nos bastidores vai marcar Julien para sempre, vendo nela a demonstração cabal da virtude de um prodígio para quem os títulos e os reconhecimentos são infinitamente menos importantes do que a música que tocava e, acima de tudo, infinitamente menos importante do que uma verticalidade moral que não pode deixar de irritar alguém que, tendo muito menos a perder, não deixa de se vergar às regras de um jogo que repudia A repulsa que teríamos por alguém caído em mil graças como Julien é, contudo, sempre atenuada pela repulsa que o próprio Julien, mais tarde transformado na estrela pop Eric Bonjour, sente em relação a si mesmo e à vacuidade dos seus triunfos.

Julien vê-se como o vilão da sua própria vida por olhar para si mesmo à distância, com uma enorme raiva e vergonha. Esta raiva parece advir, mais do que dos gestos reprováveis que foi tendo ao longo da vida, de uma enorme intolerância em relação à sua própria história de vida, às vitórias que, na sua opinião, imerecidamente acumulou, e do vazio de que a sua ascensão se foi revestindo. Julien é incapaz, ao contrário da jornalista que o vai ouvindo e do leitor que o vai lendo, de ver o caminho que o levou à queda, deixando-se cegar pela distância entre quem Julien acha que deveria ter sido e quem, na verdade, foi (confundindo, nesse caminho, a pessoa que é com os gestos que teve). Nesse sentido, a frase que lhe vai ser repetida inúmeras vezes ao longo da vida torna-se cada vez mais grotesca por, mascarando-se de um elogio aos seus feitos, vir apenas acentuar a sua derrota. Uma e outra vez, maioritariamente da boca de mulheres, Julien é informado de que tem mãos de pianista. Esta ideia ecoa dentro de si, fazendo-o ver quão pouco a sua vida se assemelha com a que alguém com mãos de pianista, segundo Julien, deveria ter. Esta ideia ressoa cada vez com maior força à medida que a marcha triunfal de Julien se distancia da via reta e pedregosa de François. Evidentemente, sabendo nós desde o princípio que Julien viria a perder dois dedos da sua mão, percebemos que essa perda literal virá apenas, segundo o amargurado pianista, retificar o óbvio erro para o qual os seus dedos incessantemente apontavam.