O presidente dos Estados Unidos afirmou que irá nomear o sucessor da juíza do Supremo Tribunal do país Ruth Bader Ginsburg, que morreu esta sexta-feira, “o quanto antes”.

“Fomos colocados nesta posição de poder e importância para tomar decisões pelas pessoas que nos elegeram com tanto orgulho, a mais importante das quais, tem sido há muito, considerada a escolha dos juízes do Supremo Tribunal dos Estados Unidos”, lê-se numa publicação feita este sábado por Donald Trump, na sua página de Twitter, acrescentando que é necessário tomar esta decisão “o quanto antes”.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020