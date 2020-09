A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Desde julho que não se registavam tantas vítimas mortais devido ao novo coronavírus. Este domingo, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal contabilizou 552 novos casos de Covid-19 e mais 13 óbitos.

A 9 de julho houve o mesmo número de mortes — a 1 de junho houve 14 vítimas mortais —, sendo que nesse dia todos os óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Desde então que não se registavam tantas mortes nessa região. Este domingo, dos 13 óbitos, 10 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e três no Norte — este sábado contabilizaram-se cinco mortes, quatro das quais no Norte.

As vítimas mortais são três homens e seis mulheres mais de 80 anos e um homem e uma mulher com idades entre os 70 e os 79 anos. Desde o início da pandemia já morreram 963 homens e 949 mulheres devido ao novo coronavírus.

O país contabiliza, assim, 68.577 casos confirmados de infeção e 1.912 óbitos desde o início da pandemia. Apesar de o dia de ontem ter entrado para o ‘top 11’ dos piores dias em termos de novos casos desde o início da pandemia — 849 novos casos —, o cenário desde domingo não foi tão dramático (552 novas infeções), mas importa sublinhar uma mudança em termos geográficos.

Norte com quase metade dos casos. Mais 14 internamentos nas últimas 24 horas

Dos 552 novos casos, 273 registaram-se na região do Norte, o que representa 49,4% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas, e Lisboa e Vale do Tejo 179 (32,4%). No sábado, a região de Lisboa e Vale do Tejo tinha contabilizado 51,7% dos novos casos (439) e o Norte 34% (288). Desde o dia 10 de setembro que o Norte não registava mais casos do que Lisboa e Vale do Tejo: neste dia o Norte teve 268 casos — 45,8% do total de novos casos — e Lisboa e Vale do Tejo 239 (40,8%).

Além de novos casos na região do Norte e em Lisboa e Vale do Tejo, na região Centro registaram-se mais 29 casos, no Alentejo mais 35 e no Algarve 33. A Madeira contabilizou mais um caso e os Açores mais dois — ontem e sexta-feira não se tinham contabilizado novas infeções.

O número de internamentos aumentou nas últimas 24 horas: são mais 14 casos. De acordo com o boletim deste domingo, há 511 pessoas internadas e destes casos de internamento, há 63 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos um caso relativamente a este sábado.

Por outro lado, 45.596 pessoas recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia, segundo a informação de que dispõe as autoridades de saúde. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 192 casos de recuperação — ontem contabilizaram-se 351 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas contabilizaram-se 347 novos casos ativos de Covid-19, num total de 21.069, e há ainda menos 26 contactos em vigilância nas últimas 24 horas.