É desejável que, à medida que aumenta o número de veículos eléctricos vendidos, surjam cada vez mais carregadores rápidos, nas cidades mas sobretudo em estrada e auto-estradas, para resolver rapidamente a necessidade de continuar a viagem. Mas o ideal, em condições normais, deverá continuar a passar pela recarga das baterias em casa, através de uma wallbox. Não só é muito mais barato, como implica um esforço menor na rede eléctrica, que durante o período nocturno tem sempre energia excedentária e mais barata.

Esta realidade leva a que não só algumas marcas ofereçam wallboxes para alimentar os eléctricos que comercializam, como as autoridades se desdobrem em facilidades para que tal seja possível. O exemplo mais recente chega-nos da Alemanha, onde o Governo decidiu garantir o direito de instalar uma wallbox a quem dela necessite, mesmo se habitar numa casa alugada.

A medida vai entrar em vigor já em Novembro e está integrada na lei de protecção ambiental, que visa favorecer a utilização de veículos eléctricos. E automóveis com este tipo de motorização, alimentados por bateria, nunca serão tão populares quanto necessitam ser – para diminuir a quantidades de poluentes no ar (e CO 2 ) – sem que os potenciais utilizadores possam recarregar os seus veículos em casa.

Até aqui, de acordo com a lei, apenas os proprietários dos prédios, dos apartamentos ou das casas tinham o direito de solicitar a instalação de uma wallbox. A eles cabia decidir sobre a montagem ou não deste equipamento que permite recarregar a bateria de forma mais célere, entre outras vantagens. Com a nova lei, o proprietário continua a ter de ser informado, mas já não se poderá opor legalmente ao desejo do locatário.