O árbitro montenegrino Nicola Dabanovic foi o escolhido para dirigir na quinta-feira o jogo entre o Sporting e os escoceses do Aberdeen, enquanto o alemão Daniel Siebert estará na visita do Rio Ave ao Besiktas.

As duas nomeações para os jogos da terceira pré-eliminatória da Liga Europa foram divulgadas pela UEFA, com o jogo do Sporting a ter início às 20:00 no Estádio José Alvalade, e o do Rio Ave, em Istambul, a partir das 18:00 (horas de Lisboa).

Dabanovic estará pela segunda vez num jogo dos ‘leões”, depois de ter apitado em 2018 o Vorskla Poltava-Sporting (1-2) da fase de grupos da Liga Europa, e Siebert terá uma estreia em jogos dos vila-condenses.

Caso ultrapasse os adversários nesta terceira ronda preliminar, o Sporting discutirá o ‘play-off’ da Liga Europa com o vencedor do jogo entre LASK Linz e DAC Streda, e o Rio Ave jogará com AC Milan ou Bodo/Glimt.

Benfica, eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e Sporting de Braga, terceiro classificado na I Liga de 2019/20, têm lugares assegurados na fase de grupos da Liga Europa.