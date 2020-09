O presidente do Chega já fechou a sua lista de direção nacional que será este domingo submetido a votos. André Ventura manteve os três vice-presidentes que tinha até agora, mas acrescentou-lhe mais dois: o professor da Universidade Católica, Gabriel Mithá Ribeiro, e António Tanger Correia, o terceiro diplomata português em Pequim após o reatar de relações entre Portugal e a China. O ideólogo Diogo Pacheco Amorim, o militante nº2 Nuno Afonso (que trocam de lugar na hierarquia) e o presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP, José Dias.

A direção do partido cresce de oito elementos para 14, já que — além de mais dois vice-presidentes — os vogais passam de quatro a oito. Dos anteriores quatros mantêm-se dois (Ricardo Regalla Pinto e Lucinda Ribeiro) e saem Salvador Posser de Andrade e Joaquim Chilrito.

Entram como vogais Rita Matias, Pedro Frazão, Patrícia Sousa Uva, Tiago Sousa Dias, Fernando Gonçalves e ainda um “nome a indicar pelo Partido Pró-Vida no âmbito da fusão dos dois partidos”.

Patrícia Sousa Uva foi a quinta candidata às legislativas na lista por Lisboa e deu o seu testemunho na campanha #Deixemascriançasempaz, que combate a ideologia de género. A nova dirigente nacioanl do Chega foi uma das críticas da campanha da Zippy, que lançou uma coleção com roupas unissexo.

Pedro Santos Frazão é médico-veterinário e apresenta-se no twitter como “casado e pai de 7”, conservador da natureza e da família.

Tiago Sousa Dias é mais um militante que transita do Aliança, já que foi cabeça de lista nas legislativas pelo partido de Santana Lopes pelo círculo Fora da Europa.

Já Fernando Gonçalves, de 43 anos, é um contabilista que é o coordenador do partido na Madeira. Em julho, segundo o Jornal da Madeira, apesar de ser candidato único foi eleito com menos de metade dos votos (48%).

Artigo em atualização